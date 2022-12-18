Парламент Новой Зеландии навсегда запретил продажу сигарет жителям страны, родившимся после 2008 года

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CentralAsia (CA) - Новая Зеландия ввела неуклонно повышающийся возраст для курения, чтобы люди в возрасте до 14 лет никогда не могли легально покупать сигареты в рамках первого в мире закона, запрещающего курение для следующего поколения. Об этом пишет The Guardian.

Заместитель министра здравоохранения Айша Верралл заявила при принятии закона: «Тысячи людей будут жить дольше и здоровее, а система здравоохранения выиграет на 5 миллиардов долларов от того, что не будет необходимости лечить болезни, вызванные курением, такие как многочисленные виды рака, сердечные приступы, инсульты, ампутации».

Считается, что Новая Зеландия является первой страной в мире, которая ввела ежегодно повышающийся возраст для курения, гарантируя, что табак не будет продаваться лицам, родившимся 1 января 2009 года или после этой даты.

Это будет сопровождаться множеством других мер, направленных на то, чтобы сделать курение менее доступным, включая резкое сокращение разрешенного количества никотина в табачных изделиях и принуждение продавать их только через специализированные табачные магазины, а не через магазины на углу и супермаркеты.

Страна также увеличила финансирование медицинских услуг и кампаний и развернула услуги по отказу от курения специально для общин маори и тихоокеанцев.

Количество магазинов, которым по закону разрешено продавать сигареты, сократится до десятой части от их существующего уровня – с 6000 до всего лишь 600 по всей стране. Законы были приняты в окончательном чтении во вторник вечером и вступят в силу в 2023 году, поскольку Новая Зеландия пытается достичь своей цели - сделать страну свободной от табачного дыма к 2025 году.