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Шойгу проверил передовые позиции войск РФ в зоне военной операции
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу

CentralAsia (CA) -  Глава Минобороны России Сергей Шойгу приехал в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск, задействованных в военной операции в Украине, сообщает ведомство.

Как рассказали в министерстве, Шойгу облетел на вертолете районы дислокации войск и проверил передовые позиции подразделений в зоне военной операции, пообщался с военнослужащими, а на пункте управления группировкой заслушал доклады командующих «о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях».

Шойгу обратил особое внимание на «организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений», заявили в министерстве.

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