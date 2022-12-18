Шойгу проверил передовые позиции войск РФ в зоне военной операции

Сергей Шойгу

CentralAsia (CA) - Глава Минобороны России Сергей Шойгу приехал в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск, задействованных в военной операции в Украине, сообщает ведомство.

Как рассказали в министерстве, Шойгу облетел на вертолете районы дислокации войск и проверил передовые позиции подразделений в зоне военной операции, пообщался с военнослужащими, а на пункте управления группировкой заслушал доклады командующих «о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях».

Шойгу обратил особое внимание на «организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений», заявили в министерстве.