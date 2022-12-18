Советник Зеленского подтвердил попытку покушения Киева на главу Генштаба РФ Герасимова

Валерий Герасимов

CentralAsia (CA) - Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал информацию The New York Times о том, что Киев пытался убить начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. По его словам, попытка покушения была во второй половине апреля или в мае в Изюме Харьковской области. Российские власти не сообщали о визите Герасимова в этот город.

«Давай откроем страшную тайну. Герасимов был в Изюме, и мы били по Герасимову. Было такое»,— сказал Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live». По его словам, Киев «накрыл штаб», где был Герасимов, но тот «успел отъехать чуть раньше».

NYT опубликовала материал о попытке покушения на начальника Генштаба РФ накануне, 17 декабря. Газета не уточняла, куда именно планировал отправиться начальник Генштаба и посетил ли он в итоге это место. По информации собеседников издания, о визите знал Вашингтон, но американские чиновники сначала скрыли информацию от Киева, а когда узнали о планах атаки — попытались отговорить от нее.