экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Зеленский: 6 млн украинцев вновь получили доступ к электроснабжению

CentralAsia (CA) -  За сутки украинским энергетическим службам удалось восстановить ряд поврежденных объектов инфраструктуры, благодаря чему 6 млн жителей Украины вновь получили доступ к электроэнергии, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что во многих областях Украины по-прежнему наблюдаются проблемы с тепло- и водоснабжением.

«Главное сегодня — энергетика. За день удалось вернуть электроэнергию почти 6 млн украинцев, ремонтные работы продолжаются непрерывно»,— отметил Зеленский в ходе вечернего видеообращения, опубликованного в Telegram украинского президента.

Среди регионов, в которых наблюдаются проблемы с подачей воды и тепла,— Винницкая, Киевская, Львовская, Днепропетровская, Житомирская и другие области.

С начала октября российская армия наносит массированные удары по инфраструктуре Украины. Представители Минобороны России поясняют, что целями ударов являются объекты военного управления и системы энергетики Украины. 18 ноября Владимир Зеленский заявил, что более 10 млн украинцев остаются без света из-за последствий атак. Позднее украинские власти также сообщали о повреждении всех ТЭС и ГЭС в стране.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com