КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря

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CentralAsia (CA) - Северная Корея выпустила неопознанную баллистическую ракету в Японское море, сообщает Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

Также о запуске Пхеньяном похожего на баллистическую ракету снаряда заявили японские власти, передает NHK. По данным неназванных чиновников, ракета, по-видимому, приземлилась за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Береговая охрана Японии спустя примерно полчаса сообщила о запуске второй баллистической ракеты, сообщает Kyodo. По информации японских властей, второй снаряд также упал за пределами исключительной экономической зоны Японии, пишет агентство.

Замминистра обороны Японии Тосиро Ино позднее уточнил, что обе ракеты, по оценкам военных, пролетели около 500 км на максимальной высоте около 550 км. Он подчеркнул, что неоднократные запуски баллистических ракет абсолютно неприемлемы и добавил, что Токио подал протест Пхеньяну через посольство в Пекине.

Южнокорейский объединенный комитет начальников штабов заявил, что запуски проводились из района Тонгчан-ри в провинция Северный Пхеньян, между 11:13 и 12:05 (по местному времени).

КНДР провела 36 пусков ракет с начала года. Около половины их них пришлось на период с конца сентября. Одна из баллистических ракет средней дальности пролетела над Японией, еще одна — упала в 200 км от острова Осима около Хокайдо в пределах исключительной экономической зоны Японии.