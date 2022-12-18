экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
140 случаев коронавируса зафиксировано в Казахстане за сутки

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировано 140 случаев коронавирусной инфекции. Случаи коронавирусной пневмонии зафиксированы не были, сообщает Минздрав. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 40 088 случаев коронавирусной инфекции и 90 459 случаев коронавирусной пневмонии.

На 18 декабря лечение получают 2 190 человек (2 083 КВИ+ и 107 КВИ-). В стационарах находятся 328 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 862 заболевших. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациент, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com