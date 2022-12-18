140 случаев коронавируса зафиксировано в Казахстане за сутки

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировано 140 случаев коронавирусной инфекции. Случаи коронавирусной пневмонии зафиксированы не были, сообщает Минздрав. Летальных случаев не зафиксировано.

Всего в стране подтверждено 1 40 088 случаев коронавирусной инфекции и 90 459 случаев коронавирусной пневмонии.

На 18 декабря лечение получают 2 190 человек (2 083 КВИ+ и 107 КВИ-). В стационарах находятся 328 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 862 заболевших. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациент, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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