Ч. Батбуян завоевал серебряную медаль на Кубке мира по спортивной гимнастике

CentralAsia (MNG) - 14 декабря Кубок мира по аэробике и гимнастике Suzuki World Cup-2022 прошел в Ota City General Gymnasium Токио, столице Японии.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Австралии, Венгрии, Индии, Индонезии, Италии, Японии, Монголии, Филиппин, Таиланда и Тайваня.
Монгольский гимнаст Ч. Батбуян завоевал серебряную медаль в юниорском дивизионе (от пятнадцати (15) до семнадцати (17)) лет.
Ч. Батбуян завоевал серебряную медаль на чемпионате Азии 2017 года, шестое место на чемпионате мира 2018 года и бронзовую медаль на чемпионате Азии 2022 года.
Соревнования на кубок Suzuki World Cup-2022 были организованы Японской федерацией аэробики (JAF) и Международной федерацией аэробики (IAF).
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