СМИ: Папа Римский назвал конфликт на Украине «мировой войной»
- Азия и мир, политика
- 14:16, 18 декабря 2022
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CentralAsia (CA) - Папа Римский Франциск назвал конфликт на Украине «мировой войной», которая не завершится в ближайшее время. Об этом он заявил в воскресенье, 18 декабря, в интервью испанской газете ABC.
«Я не вижу конца [конфликта] в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война», — подчеркнул понтифик, добавляя, что «уже несколько рук вовлечено в войну», и «есть много интересов».
Папа Римский рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский в третий раз направил к нему одного из своих религиозных советников.
«Я на связи, принимаю, помогаю», — добавил он.
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