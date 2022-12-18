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СМИ: Папа Римский назвал конфликт на Украине «мировой войной»

CentralAsia (CA) -  Папа Римский Франциск назвал конфликт на Украине «мировой войной», которая не завершится в ближайшее время. Об этом он заявил в воскресенье, 18 декабря, в интервью испанской газете ABC.

«Я не вижу конца [конфликта] в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война», — подчеркнул понтифик, добавляя, что «уже несколько рук вовлечено в войну», и «есть много интересов».

Папа Римский рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский в третий раз направил к нему одного из своих религиозных советников.

«Я на связи, принимаю, помогаю», — добавил он.

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