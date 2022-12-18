Эксперт назвал основные причины энергодефицита в Узбекистане

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CentralAsia (UZ) - Руководитель информационной службы «Национальных электрических сетей Узбекистана» Улугбек Уринов в интервью УзА назвал основные причины произошедшего в Узбекистане энергодефицита. Уринов заявил, что наступившие холода спровоцировали множество проблем в сфере энергетики, газообеспечении и энергоснабжении.

«Это вызвало множество гневных комментариев потребителей в социальных сетях. Прежде чем комментировать ситуацию, должен сказать, что Минэнерго и системные организации сформировали специальную рабочую группу и штабы, возникшие проблемы по максимуму устраняются дежурными бригадами. Работники акционерного общества «Национальные электрические сети Узбекистана» регулярно проводят внеочередные проверки высоковольтных сетей, устраняют выявленные недостатки. Ремонтно-наладочные работы ведутся бригадой энергетиков днем ​​и ночью в усиленном режиме. Аналогичная работа проводится и в смежных организациях. Комментируя сложившуюся ситуацию, трудно сказать, что причиной этого является какой-то определенный фактор», – сказал он в интервью.

По его мнению, у этой ситуации есть свои причины.

Первая и основная связана с резким увеличением потребления, наблюдаемым с похолоданием.

Второй фактор связан с первым – это нехватка природного газового топлива для производства электроэнергии. Известно, что 85-90% электроэнергии, производимой в республике, приходится на природный газ. Для предотвращения нехватки природного газа объявлен временный перерыв в работе пунктов заправки сжатым газом, а также деятельности некоторых промышленных предприятий.

«В первую очередь необходимо понимать, что это временная мера, введенная в целях направления природного газа населению и объектам социальной сферы. Неверно утверждать, что объемы добычи энергии были недостаточными. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выработка электроэнергии даже немного превышала запланированный объем. В настоящее время нельзя сказать, что у кого-то в доме нет электроэнергии или природного газа. На Telegram-канале Министерства энергетики указывается ежедневный объем потребления электроэнергии», – отметил Уринов.

Третья причина – многолетний износ электрических сетей и газопроводов. В соответствии с постановлением правительства от 2016 года реализуются инвестиционные проекты по обновлению оборудования для поставки природного газа и электроэнергии. При этом устаревшее оборудование заменяется на новое, современное.

Возникает вопрос: почему это не было сделано заранее?

«Модернизацию электрических и газовых сетей нельзя было осуществить за счет оплаты потребителей. Вместе с тем, не было возможности для реализации проектов по обновлению и модернизации, требующих больших средств.

Сегодня для обновления старого оборудования и внедрения современных технологий на месторождения привлекаются крупные инвестиционные средства. В частности, 22 из 86 высоковольтных подстанций в системе АО «Национальные электрические сети Узбекистана» были модернизированы и реконструированы при поддержке Всемирного банка. На втором этапе будут обновлены, модернизированы и оцифрованы оставшиеся», - сказал он.

За последние 6 лет повышена проводимость на около 7 000 мегавольт амперов. В настоящее время эта работа продолжается.

Следующий фактор – незаконные подключения к энергоресурсам. Если в какой-либо махалле или районе есть перебои с электричеством и природным газом, значит есть незаконно подключенные потребители. В настоящее время рабочая группа проводит исследования по этому вопросу.

Уринов также рассказал, стабилизируется ли ситуация с наступлением теплой погоды.

«Сегодня в нашей стране преобладает минусовая температура. Когда потеплеет, ситуация улучшится. Тем не менее, системные организации обязаны уделять этому вопросу пристальное внимание. В частности, необходимо ускорить реализацию мероприятий по широкому внедрению источников возобновляемой энергии», – сказал он.

По его данным, если сравнивать годовое потребление населения Узбекистана с другими развивающимися странами, то узбекистанцы используют в три раза больше электроэнергии и природного газа.

При этом отдельно учитываются промышленные предприятия и потребители. Но на промышленных предприятиях до сих пор используются устаревшие устройства. Энергоемкость промышленности и народного хозяйства почти в три раза выше, чем у бытовых потребителей.

«Если в сферу электроэнергии и природного газа будут внедрены рыночные механизмы для обеспечения стабильности, цена на них будет в два-три раза выше, чем сейчас. Эффективное использование электроэнергии положительно влияет на предотвращение отключений. Если бы мы были более экономны в потреблении в сентябре, октябре и ноябре этого года, у нас было бы больше резервов для производства природного газа и электроэнергии», – заключил представитель акционерного общества «Национальные электрические сети Узбекистана».