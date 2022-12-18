Дочь Мирзиёева заявила, что в Узбекистане появится уголовная ответственность для тех, кто привлекает учителей к работе, не связанной с их обязанностями

Саида Мирзиёева

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане появится административная и уголовная ответственность для тех, кто привлекает учителей к работе, не связанной с их профессиональными обязанностями, заявила заведующая сектором по коммуникациям и информационной политике исполнительного аппарата администрации президента Саида Мирзиёева.

«К сожалению, многие годы учителя, преподающие нашим детям, были бесправными, беззащитными, а их труд оказался обесценен. Их использовали в качестве садовников, дворников, официантов, обслуживающих приезжавшие в школу комиссии, «массовки», заполняющей пустые залы на скучных мероприятиях, подписчиков печатных изданий по принуждению, ночных дежурных и школьных охранников», – отметила она.

По словам Мирзиёевой, настало время прекратить такое положение вещей, ведь если мы не возвысим честь и достоинство учителя, мы не сможем ничего добиться.

«Разработан проект и ожидается принятие в ближайшее время закона о привлечении к административной и уголовной ответственности тех, кто возлагает на учителей работу, не связанную с их обязанностями», – добавила она.

Отмечается, что сегодня в Узбекистане есть огромная проблема – учителей привлекают к работе, не связанной с их профессиональными обязанностями. Так, например, они бесплатно охраняют школу вместо охранников, ходят по квартирам и собирают данные о жильцах, убираются на территории школы, занимаются благоустройством и другими делами.