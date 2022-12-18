экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за сутки в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков, а в Подмосковье — половина месячной нормы.

«За минувшие сутки на Центральную Россию обрушилось аномальное, а местами — рекордное количество осадков»,— сказал «РИА Новости» Тишковец. По его словам, на метеостанции ВДНХ зафиксировано 15 мм осадков (почти треть нормы).

В Новой Москве, отметил метеоролог, зафиксировано 18 мм осадков, в Подмосковье — до 23 мм (Павловский Посад), это примерно 50% месячной нормы.

Согласно сервису «Яндекс.Расписание», в аэропортах Москвы задержаны и отменены более 60 рейсов. Во Внуково задержано 26 рейсов, отменено 9. В Домодедово — задержано 22, отменено 2, в Шереметьево — задержано 6, отменено 2.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com