В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков

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CentralAsia (CA) - Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что за сутки в Москве выпала почти треть месячной нормы осадков, а в Подмосковье — половина месячной нормы.

«За минувшие сутки на Центральную Россию обрушилось аномальное, а местами — рекордное количество осадков»,— сказал «РИА Новости» Тишковец. По его словам, на метеостанции ВДНХ зафиксировано 15 мм осадков (почти треть нормы).

В Новой Москве, отметил метеоролог, зафиксировано 18 мм осадков, в Подмосковье — до 23 мм (Павловский Посад), это примерно 50% месячной нормы.

Согласно сервису «Яндекс.Расписание», в аэропортах Москвы задержаны и отменены более 60 рейсов. Во Внуково задержано 26 рейсов, отменено 9. В Домодедово — задержано 22, отменено 2, в Шереметьево — задержано 6, отменено 2.