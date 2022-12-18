СМИ: Китай не справляется с новой волной заболеваемости COVID-19

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CentralAsia (CA) - Несмотря на ослабление коронавирусных ограничений, улицы крупных городов Китая практически пусты, сообщает Reuters. Многие жители либо больны, либо стараются не выходить лишний раз из дома, чтобы избежать заражения в условиях серьезной нехватки лекарственных препаратов, отмечает агентство. Вчера, 17 декабря, бюро статистики КНР сообщило о 2 тыс. новых случаев заболевания COVID-19 на всю страну. Однако после того как Госкомиссия КНР по здравоохранению перестала с 14 декабря указывать число новых бессимптомных случаев заболевания, эта статистика совершенно не отражает реальный размах заболеваемости. Reuters сообщает, что несмотря на ноль в графе смертельных случаев по причине коронавирусной инфекции за последние десять дней, морги и крематории Пекина не справляются с нагрузкой.

В минувшую пятницу, 16 декабря, Госсовет Китая выпустил директиву, в которой призвал местные власти скоординировать свои действия, чтобы обеспечить население страны достаточным количеством лекарственных препаратов. Однако, как сообщает Financial Times, уже сейчас по всей стране наблюдается серьезная нехватка лекарственных средств не только от COVID-19, но и от простуды. О нехватке лекарств уже сообщают жители Шанхая, Шэньчжэня и некоторых других городов. При этом из аптек пропали и тесты на COVID-19, а у клиник, предоставляющих тестирование, выстроились длинные очереди.

Власти многих городов уже заявили о переходе школ на режим удаленной работы или о его продлении там, где он до сих пор действовал. Так, с понедельника в Шанхае школы должны перевести большинство занятий в онлайн-режим, а в соседнем Ханчжоу большинству школьников было рекомендовано завершить зимний семестр досрочно. О продлении режима удаленного обучения заявили и власти Гуанчжоу.

Главный эпидемиолог Китая Ву Цзунью заявил вчера, 17 декабря, что стране в ближайшие три месяца предстоит пройти через три волны заболеваемости COVID-19, и первая из них уже началась. Пиковые же показатели заболеваемости ожидаются во время и после празднования китайского Нового года. В этот раз праздничными будут дни с 21 по 27 января. На период новогодних праздников приходится массовая внутренняя миграция, когда сотни миллионов людей отправляются в поездки по стране, чтобы навестить родственников.