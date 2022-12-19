В польском Кракове монгольские студенты организовали пикет в знак солидарности с протестующими своей страны

CentralAsia (MNG) - Монголы живущие и учашихся за границы выражают солидарностей с протестующими своей родины. В корейском Сеуле, в американском Вашингтоне, в австралийском Канберре по всему миру монголы демонстрировали солидарность с протестующими своей родины.

17 декабря монгольские студенты прошли маршем по Кракову, требуя от монгольских властей привлечь коррумпированных чиновников к ответственности.

Монголы протестовали на Главной площади Кракова против коррупции и казнокрадства, которые совершает в их стране

🇵🇱W Krakowie 🇲🇳mongolscy studenci zorganizowali pikietę solidarności z protestującymi w ich Ojczyźnie.



🇵🇱В Кракове 🇲🇳монгольские студенты организовали пикет солидарности с протестующими на их Родине pic.twitter.com/PJjHK2RNhy — Bystander Майдар (@Tatarmai) December 18, 2022

В субботу, 17 декабря, группа из примерно дюжины человек монгольского происхождения провела акцию протеста на Рыночной площади Кракова. Они выступали против коррупции и хищений, связанных с хищением угля на сумму 12,9 млрд. долларов, совершенные властями своей страны. Протестующие также принесли с собой транспаранты, на которых написали свои требования.

Уже несколько дней в столице Монголии Улан-Баторе, несмотря на сильные морозы, продолжаются акции протеста против хищений, связанных с торговлей углем.

Протесты в Улан-Баторе вспыхнули после раскрытия информации о краже угля на сумму 12,9 млрд долларов. Уголь должен был быть отправлен в Китай. Демонстранты вышли на центральную площадь столицы, требуя расследования хищения природных ресурсов и бюджетных денег, обнародования имен причастных и отставки правительства, – пишет Lifeinkrakow.

«Выражая, что мы поддерживаем молодых людей, которые выражают свою борьбу в Монголии, мы призываем их «не ослаблять свои силы». Видя, что интенсивность демонстрации снизилась, а внимание людей ослабло, мы хотели бы призвать всех тех, кто, как и мы, находится за границей и не может вместе воевать в Монголии, сплотиться и максимально ободрить молодежь, которая борется в Монголии», – сказали они в польских СМИ.

Татар С.Майдар

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