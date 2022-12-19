Монгольский боец стал чемпионом Азиатского континента по профессиональному кикбоксингу ассоциации «КТК»

CentralAsia (MNG) - Боец смешанных единоборств Нандин-Эрдэнэ Мөнгөнцоож, выступая в составе южнокорейской ассоциации смешанных единоборств «Road FC», боролся за чемпионский пояс Азиатского континента ассоциации профессионального кикбоксинга «КТК».

17 декабря он дрался с южнокорейцем Ха Вун Пё (Ha Woon Pyo) и победил тяжелым нокаутом во втором раунде.

Таким образом, он стал чемпионом Азии по профессиональному кикбоксингу.

Нандин-Эрдэнэ Мөнгөнцоож стал чемпионом Азиатского континента ассоциации с 30-летней историей и стал обладателем чемпионского пояса пяти ассоциаций боевых искусств

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