Торговый журнал изъял статью, в которой описывается утверждение, что монгольская авиакомпания доставила военное снаряжение из КНР в РФ

CentralAsia (MNG) - Торговый журнал AviationSource News удалил онлайн-статью, в которой анонимный «обеспокоенный авиационный работник» обвинял монгольскую авиакомпанию Eznis Airways в доставке 50 тонн военной одежды и снаряжения из Китая в Россию на грузовом самолете Airbus A330.

Томос Хауэллс, директор и соучредитель издания, выступил с заявлением, в котором говорилось: «В среду, 14 декабря, издание AviationSource News опубликовало статью, основанную на предполагаемых связях Eznis Airways с поставками оружия из России. После дополнительных разъяснений от источников, а также заявлений, опубликованных Управлением гражданской авиации Монголии, мы удалили статью.

«Мы хотели бы официально извиниться перед Eznis Airways и Управлением гражданской авиации Монголии за публикацию этой статьи. Мы в AviationSource всегда стремимся создавать контент на самом высоком уровне, и вчерашняя статья не была тому примером».

После публикации статьи Eznis Airways осудила обвинения, заявив, что они являются результатом организованной клеветнической кампании. Она заявила, что подаст в суд на новостное агентство.

Управление гражданской авиации Монголии опубликовало заявление, в котором говорится, что «запросы на нерегулярные грузовые рейсы, представленные ООО Eznis Airways, принимаются в соответствии с правилами, и подготовлены документы, оглашаемые в Авиационном информационном бюллетене, обеспечивающие безопасное выполнение полетов в соответствии с пропускной способностью воздушного пространства и аэропорта, услуги по управлению планированием полетов».

Оно добавило, что Eznis Airways застраховала 100% своих самолетов AIRBUS A330-200 в Лондоне и эквивалентных международных перестраховочных компаниях класса А, начиная с 4 ноября 2022 года, включая Европейский союз и Великобританию. Она действует в рамках государственных законов, правил и санкций.

«В свете санкций, введенных Европейским союзом, Соединенными Штатами и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии против России и [в связи] с войной на Украине, если в случае приземления и взлета грузового самолета авиакомпании-перевозчика с территории Российской Федерации страхователь обязан уведомить страховщика и перестраховщика о РЕГЛАМЕНТЕ СОВЕТА до полета. Стороны договорились направить список грузов и подтвердить соглашение в соответствии с Правилами ЕС 2022/576 и Россией (Санкции) (Выход из ЕС) (Поправка) (№ 15) 2022 года.

«Перед вылетом в Россию ООО Eznis Airways в рамках договора отправило страховщикам список грузов заказчика. В связи с тем, что перечень грузов был сочтен двойственным и может нарушать требования страховщика, ООО «Эзнис Эйрвейз» не летало в Россию на самолете А330-200. В результате информация на AviationSource News и других сайтах является ложной».

источник: bne IntelliNews

перевод: Татар С.Майдар

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения