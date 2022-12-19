США и Монголия созывают второй двусторонний диалог о партнерстве по Соглашению о защите детей (CЗД)

CentralAsia (MNG) - 16 декабря государственные чиновники США и Монголии и представители гражданского общества провели диалог, чтобы обсудить прошлые достижения и планы на будущее в рамках Партнерства между США и Монголией по защите детей (CЗД), подписанного в апреле 2020 года.

Диалог был сосредоточен на прогрессе, достигнутом в течение первых двух лет Партнерства CЗД. Это Партнерство укрепляет усилия правительства Монголии, НПО и организаций гражданского общества по предотвращению всех форм торговли детьми в Монголии; обеспечить всестороннюю помощь детям, пережившим эти преступления, с учетом травм и ориентированным на переживших их; и эффективно преследовать и осуждать торговцев людьми. В течение первых двух лет существования CЗД была создана межведомственная многопрофильная целевая группа (MМЦГ) на рабочем уровне для координации политики Монголии по борьбе с торговлей людьми и защите детей, 19 инструкторов прошли обучение для расширения расследований торговли людьми, а также были созданы три площадки для детей. были созданы в местных полицейских участках, чтобы специализироваться на расследованиях травм.

Среди участников были посол США в Монголии Ричард Буанган, старший координатор международных программ Управления по мониторингу и борьбе с торговлей людьми Сьюзан Снайдер и глава правительства Монголии, секретарь Координационного совета по предупреждению преступности Л.Нямгэрэл.

С 2020 года правительство США инвестировало 5,5 миллиона долларов в иностранную помощь через World Vision, Фонд Азии и местных партнеров Центр гендерного равенства Монголии, Talita Asia, Beautiful Hearts и Unbound Монголия для поддержки работы Партнерства CЗД.

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