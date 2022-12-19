Тяжелое взросление в Улан-Баторе, в статье «Снег в сентябре», — The New Yorker

CentralAsia (MNG) - Короткометражный фильм Лхагвадулам Пурэв-Очир рассказывает о мальчике-подростке, переживающем тревожные последствия интимной встречи с взрослой женщиной.

Истории взросления часто бывают несчастливыми, и первый опыт может привести в движение силы, которые действуют на протяжении всей жизни. Тихое травматическое начало взрослой жизни является предметом короткометражного фильма «Снег в сентябре», в котором монгольский режиссер Лхагвадулам Пурэв-Очир исследует, как запутанная встреча со взрослой женщиной переворачивает отношения одного мальчика-подростка и меняет то, как он движется по миру.

Мальчика зовут Давка, которого мы впервые встречаем, когда он идет домой из школы с Анукой, девочкой, которая живет в том же многоквартирном доме. У этих двоих непослушное взаимопонимание детей, которые выросли вместе, но теперь между ними бушует непризнанное сексуальное напряжение. Они подстрекают друг друга вторжениями в непристойное, но когда они возвращаются домой, их разговор заканчивается не чем иным, как хихиканьем, и их пути расходятся.

Один дома в своей квартире после школы, Давка ест закуски и играет в видеоигры, когда к двери подходит незнакомая женщина. Она просит позвонить по телефону, говоря, что заперлась в своей квартире. Он колеблется, но она пробирается внутрь, называя его «младшим братом» и показывая, что знает его мать. Оттуда женщина медленно продвигается все глубже и глубже в квартиру. К тому времени, когда Давка заканчивает заваривать чай (как монголы обычно делают для гостей), женщина уже в его спальне. Она садится на его кровать и манит его сесть на стул напротив нее, так что они сидят колено к колену.

Многоквартирный дом, в котором снимался фильм, во многом создает атмосферу фильма. Это ветхое здание советской эпохи в Улан-Баторе, и оно находится прямо напротив того же здания, в котором выросла Лхагвадулам. Лхагвадулам сказала мне, что, хотя этот тип зданий хорошо знаком любому жителю Улан-Батора, такие места, как правило, не в центре внимания монгольских фильмов и шоу, действие которых, как правило, происходит в величии сельской местности или в гладкой современности новых частей города. Но для нее было важно, чтобы действие происходило в этой части ее родного города.

«Для меня очень важно раскрыть эту идентичность города — не только иностранцам, но и нам самим», — сказала она. «Вы знаете, речь идет о попытке понять себя — кто мы, и наша история, и где мы находимся, и как мы попали из одного места в другое. И я думаю, что важно, чтобы мы видели себя на экране настоящими».Обстановка также подходит для повседневной жизни, рассказанной в этом фильме. Мы видим Давку дома и в школе, в череду дней, которые кажутся ничем не примечательными, если не считать внутренней суматохи, которую он испытывает. Декорации и актеры выглядят как обычные места и люди. Однако цвета, качество света и регламентированная теснота комнат и лестничных клеток здания одновременно создают ощущение изоляции и впечатление, что Давка ориентируется в чем-то гораздо большем, чем он сам.

В фильме не показано все взаимодействие Давки с женщиной, поэтому зрители должны собрать воедино то, что произошло, и как об этом думать — камера отсекает эмоциональную манипуляцию? Физическое хищничество? Но Лхагвадулам сказала, что ей очень ясно, что между ними произошло. «Сцена на самом деле просит нас разобраться с нашими собственными предубеждениями», — сказала она. «Если бы полы поменялись местами — девочка-подросток и мужчина сорока с лишним лет — я не думаю, что люди задавались бы вопросом, что произошло». Фильм был вдохновлен мужчиной, которого она знала, у которого был первый сексуальный опыт в очень молодом возрасте с женщиной постарше. С точки зрения режиссера, казалось, что этот опыт повлиял на весь его образ жизни в романтических отношениях. Она хотела снять фильм, в котором рассказывалось бы об этом моменте становления. «Это мой способ попытаться не пытаться переосмыслить то, что с ним произошло, а попытаться понять менталитет или, по крайней мере, мысли мальчика, который проходит через то же самое», — сказала она. «И, даже на очень небольшом уровне, последствия и изменения, которые это будет иметь для его личных отношений и его непосредственной жизни».

Для Давки эти изменения происходят быстро. Он уходит от своей матери и теряет легкость с Анукой. Он идет искать женщину, но ее нигде нет, и у него нет выхода для своего замешательства. «Он действительно ищет привидение, — сказала Лхагвадулам. Темная ирония заключается в том, что первая интимная встреча этого мальчика оставила его в полном одиночестве.

автор: Андреа ДенХойд

перевод: Татар С.Майдар

источник: The New Yorker

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