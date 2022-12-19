Сотни древних оленьих камней усеивают Монголию, и никто не знает, почему

CentralAsia (MNG) - На некоторых камнях изображены летящие северные олени, как ранняя дань уважения тянущим сани Санта-Клауса.

По всей монгольской пустыне сотни древних украшенных мегалитов усеивают ландшафт, время от времени торчащие из земли, как спички, воткнутые в песок. Их существование на протяжении тысячелетий до сих пор наполнено тайной, поскольку неясно, кто построил эти странные каменные монументы, не говоря уже о том, почему, но археологи предложили несколько заманчивых теорий, объясняющих их.

Известные как оленьи камни, более тысячи мегалитов можно найти в Монголии и некоторых частях Сибири. Они различаются по стилю и размеру, но многие из них выше человека, а некоторые достигают высоты 4,5 метра (15 футов).

Камни украшены искусной резьбой. Хотя на камнях часто можно увидеть такие мотивы, как человеческие лица, узоры, оружие и животных, одной из наиболее распространенных тем является северный олень, отсюда и их название. На некоторых изображениях даже изображены летающие северные олени, как ранняя дань уважения тянущим сани Санта-Клауса.

Как ни странно, у некоторых камней вершины округлые, а у других прямые. Это может иметь определенное стилистическое значение, хотя исследователи подозревают, что это может быть признаком повреждения, возможно, от рук врагов, которые хотели разрушить памятники.

Когда-то некоторые предполагали, что оленьи камни были делом рук скифов, кочевников-всадников, которые устраивали ад в этой полосе Евразии примерно с 7-го века до нашей эры до 3-го века до нашей эры. Однако радиоуглеродное датирование черепов лошадей, найденных рядом с некоторыми камнями, указывает на то, что они были созданы до того, как скифская культура укоренилась в позднем бронзовом веке (1200–700 гг. до н. э.).

Большой вопрос в том, для чего были созданы эти оленьи камни. Согласно одной из теорий, оленьи камни — это надгробные памятники, используемые на похоронах могущественных вождей или уважаемых воинов. Ведь скифы, пришедшие после этой культуры, хорошо известны своими изысканными погребениями. Однако человеческие останки, как правило, на стоянках не находят, что во многом дискредитирует это представление.

Другая теория предполагает, что камни имели какое-то отношение к оленеводству, возможно, обозначая место, где привязанные олени использовались для приманки диких оленей. Хотя кости принесенных в жертву лошадей были обнаружены рядом с камнями, останки оленей находят редко, что также бросает тень на эту идею.

Основываясь на изображениях людей на некоторых камнях, другие эксперты утверждают, что эти места использовались шаманами в духовных церемониях.

«Редкие изображения человеческих лиц обычно видны с округлыми открытыми ртами — как будто они поют или распевают — и, похоже, представляют собой шаманскую силу или сеанс. Образ птицы-оленя также предполагает духовную трансформацию, переживаемую в шаманском полете при переходе с земли на небо, или переход души персонажа-оленя из земной жизни на небеса после смерти», — говорится в исследовании 2009 года, проведенное Уильямом Фитцхью, антропологом Смитсоновского института и директором его Центра арктических исследований, который возглавляет монголо-смитсоновский проект «Оленный камень».

«Вполне вероятно, что эти изображения повторяют изображения птиц-оленей, вытатуированные на туловищах настоящих воинов, которые были представлены камнями-оленями, возможно, защищая их от опасных сил, духов или событий».

Возможно, истинное значение камней никогда больше не будет известно. Каким бы целям ни служили эти камни, они явно имели большое значение для таинственных людей, когда-то бродивших по этой земле.

автор: Том Хейл

перевод: Татар С.Майдар

источник: IFLScience

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