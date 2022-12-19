экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Популяция сайгаков в Монголии увеличилась до 14 тыс.

CentralAsia (MNG) -  Популяция антилоп-сайгаков в Монголии, находящихся под угрозой исчезновения, увеличилась до 14 тыс. особей. Об этом в пятницу сообщил журнал БӨХӨНГИЙН МЭДЭЭ, ссылаясь на отчет Всемирного фонда дикой природы /WWF/ в Монголии.

Несмотря на увеличение численности популяции по-прежнему существуют различные факторы, влияющие на среду обитания антилоп-сайгаков, такие как чрезмерный выпас скота и инфекционные заболевания, отмечено в отчете.

В Монголии антилопы-сайгаки встречаются на территории западных аймаков.

По состоянию на ноябрь 2021 года, общее поголовье антилоп-сайгаков в Монголии составляло 10 тыс. особей.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com