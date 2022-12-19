Популяция сайгаков в Монголии увеличилась до 14 тыс.

CentralAsia (MNG) - Популяция антилоп-сайгаков в Монголии, находящихся под угрозой исчезновения, увеличилась до 14 тыс. особей. Об этом в пятницу сообщил журнал БӨХӨНГИЙН МЭДЭЭ, ссылаясь на отчет Всемирного фонда дикой природы /WWF/ в Монголии.

Несмотря на увеличение численности популяции по-прежнему существуют различные факторы, влияющие на среду обитания антилоп-сайгаков, такие как чрезмерный выпас скота и инфекционные заболевания, отмечено в отчете.

В Монголии антилопы-сайгаки встречаются на территории западных аймаков.

По состоянию на ноябрь 2021 года, общее поголовье антилоп-сайгаков в Монголии составляло 10 тыс. особей.

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