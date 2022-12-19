Молодая монгольская семья построила ледяной отель в Швеции. ФОТО

Мөнх-Эрдэнэ Цагаан и Ууганцэцэг Энхтайван

CentralAsia (MNG) - Художник и резчик по льду Мөнх-Эрдэнэ Цагаан делает резьбу по снегу и льду зимой, по дереву и песку весной, летом и осенью. Вместе с женой он работал над проектом строительства ледяного отеля в Швеции.

Ледяной отель построили за 17 дней. В гостинице -5 градусов мороза и начали принимать клиентов.

Его жену зовут Ууганцэцэг Энхтайван. В 2004 году окончила Институт изобразительных искусств. По профессии она художник, в последние годы они вместе участвуют в крупных конкурсах.

Они также заняли второе место на третьем ежегодном международном соревновании по ледовой резьбе, которое проходило на острове Ольхон на озере Байкал в феврале 2022 года.

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