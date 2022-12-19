За сутки в Казахстане зарегистрировано 139 случаев коронавирусной инфекции

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CentralAsia (KZ) - По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 139 случаев коронавирусной инфекции. Новых случаев пневмонии и летальных случаев в целом не зафиксировано. Сутками ранее в стране зафиксировали 140 заболевших.

Всего в стране подтверждено 1 400 227 случаев коронавирусной инфекции.

На 19 декабря лечение получают 2 215 человек (2 109 КВИ+ и 106 КВИ-), из них в стационарах остаются 328 заболевших, на амбулаторном лечатся 1 887 человек. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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Коронавирус в Казахстане

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