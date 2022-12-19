экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
За сутки в Казахстане зарегистрировано 139 случаев коронавирусной инфекции
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  По данным Минздрава, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 139 случаев коронавирусной инфекции. Новых случаев пневмонии и летальных случаев в целом не зафиксировано. Сутками ранее в стране зафиксировали 140 заболевших.

Всего в стране подтверждено 1 400 227 случаев коронавирусной инфекции.

На 19 декабря лечение получают 2 215 человек (2 109 КВИ+ и 106 КВИ-), из них в стационарах остаются 328 заболевших, на амбулаторном лечатся 1 887 человек. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии – 11 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com