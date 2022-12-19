Женщины-журналисты призывают к возобновлению деятельности СМИ в афганской провинции Фарах

CentralAsia (CA) - Женщины-журналисты в афганской провинции Фарах призвали к возобновлению деятельности СМИ, которая была остановлена ​​после того, как талибы взяли под свой контроль Афганистан после отступления американских войск в августе прошлого года, сообщает TOLOnews.

На недавней встрече в провинции Фарах женщины-журналисты призвали официальных лиц движения «Талибан» возобновить свою работу со СМИ.

«Женщинам не разрешалось продолжать свою деятельность на сто процентов до этого момента, но они сказали, что позволят им. Мы будем счастливы, если они позволят нам и действительно будут выполнять свои обещания», — цитирует TOLOnews журналистку Марцию Нурзай.

Представители радио Naw-e-Zan заявили, что помимо получения разрешения на деятельность средств массовой информации, они также нуждаются в финансовой помощи для поддержания своих средств СМИ. Многочисленные СМИ были закрыты в раздираемой войной стране из-за нехватки средств и введения талибами строгих мер в отношении прессы.

«Безопасность жизни действительно важна, но не менее важна и финансовая поддержка. Мы просим Исламский Эмират разрешить женщинам работать», — сказала Хомайра Мохаммади, директор радиостанции Нау-э-Зан.

Чиновники отдела информации и культуры Фараха заявили, что поддерживают СМИ. «Мы поддерживаем все виды СМИ, будь то радио Naw-e-Zan или другие станции», — сказал Абдулхай Сабавун, директор отдела информации и культуры Farah.

В настоящее время в провинции Фарах действуют семь активных радиостанций. Руководители приостановленных СМИ говорят, что надеются, что смогут возобновить работу.

Переход власти от поддерживаемого Западом правительства к талибам привел к многочисленным изменениям в том, как институты работали за последние двадцать лет.

По данным Сети афганской диаспоры, многие деятели СМИ, которые не привыкли работать в рамках правления талибов, переехали в соседние или западные страны.

В связи с чрезмерным ростом преступности против журналистов в Афганистане после прихода к власти талибов Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) заявила в своем отчете в начале ноября о нарушении прав человека по меньшей мере 200 репортерами.

В Твиттере МООНСА сообщила: «Нарушения прав человека более чем 200 репортеров в Афганистане, зарегистрированные МООНСА с августа 2021 года. Рекордно высокие цифры включают произвольные аресты, жестокое обращение, угрозы и запугивание».

С тех пор как талибы захватили Афганистан в середине августа прошлого года, они свернули успехи в области прав женщин и свободы СМИ, сведя на нет усилия по обеспечению гендерного равенства и свободы слова в стране.

Согласно отчету Южно-азиатской сети солидарности СМИ (SAMSN), более 45% журналистов уволились с тех пор, как террористическая группировка пришла к власти. Постоянно усиливающиеся ограничения в отношении СМИ в Афганистане также вызвали широкую критику во всем мире: Организация Объединенных Наций (ООН) и Комитет защиты журналистов (CPJ) осудили аресты, потребовали от талибов прекратить преследование местных журналистов и душить свободу слова посредством продолжающихся задержаний и угроз.

На своей первой пресс-конференции после прихода к власти в августе талибы дали обещания о правах женщин, свободе СМИ и амнистии для правительственных чиновников. Однако ряд людей, включая журналистов, активистов и бывших государственных служащих, продолжают подвергаться репрессиям.