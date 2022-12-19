Кличко сообщил о взрывах в Киеве

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CentralAsia (CA) - В Соломенском и Шевченковском районах Киева произошли взрывы, сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко. Информации о пострадавших нет. Сегодня, 19 декабря, в столице Украины объявляли воздушную тревогу.

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что над Киевом сбили 15 дронов. По его словам, всего было запущено 20 БПЛА, из-за обстрела пострадала критическая инфраструктура.

Россия с октября возобновила массовые удары по критической инфраструктуре Украины. 16 декабря «Укрэнерго» объявило чрезвычайную ситуацию из-за отключений электричества. Компания сообщила о значительном дефиците в энергосистеме страны.