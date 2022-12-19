КНДР сообщила об испытаниях в рамках разработки спутника-шпиона

CentralAsia (CA) - Северная Корея в воскресенье, 18 декабря, провела «важные испытания» в рамках разработки военного разведывательного спутника, сообщает ЦТАК. Пхеньян запустил ракету-носитель с тестовым аппаратом на борту на высоту около 500 км.

Агентство цитирует неназванного представителя Комитета аэрокосмических технологий КНДР, по словам которого, цель испытаний заключалась в «оценке возможности систем спутниковой съемки». Специалисты подтвердили работу аппарата в условиях космоса, возможность передачи данных в центр управления и другие параметры.

Чиновник заявил, что Пхеньян завершит подготовку к запуску первого военного разведывательного спутника к апрелю 2023 года.

Южнокорейское агентство Yonhap передает, что испытания прошли на полигоне Сохэ на северо-западе КНДР.

Накануне военные Южной Кореи и власти Японии сообщили, что 18 декабря Пхеньян запустил две баллистические ракеты средней дальности в сторону Японского моря. Они пролетели около 500 км на максимальной высоте около 550 км и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Токио заявил Пхеньяну протест.

Южнокорейские эксперты предположили, что Пхеньян испытывал ракеты типа Pukguksong-2 среднего и дальнего радиуса воздействия, передавало AP. По словам Квон Ён Су, бывшего профессора Корейского национального университета обороны, ракета может преодолеть расстояние до 2 тыс. км, что достаточно для поражения ключевых объектов в Японии, включая военные объекты США. Некоторые специалисты считают, что Pukguksong-2 способна нести ядерное оружие, пишет агентство.