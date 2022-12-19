Российские военные проведут тактические учения в Белоруссии

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CentralAsia (CA) - Российские военные, прибывшие в Белоруссию в рамках создания региональной группировки войск, проведут батальонные тактические учения. Об этом сообщили в Минобороны России, сроки учений там не назвали.

Ведомство утверждает, что российские военные в Белоруссии ведут «курс интенсивной боевой подготовки», а «темп боевого слаживания» назвали высоким. «Окончательную характеристику боеспособности и боеготовности подразделений командование даст на завершающем этапе слаживания — после проведения батальонных тактических учений»,— уточнили в Минобороны РФ.

На прошлой неделе в Белоруссии была объявлена внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил. В Минобороны республики говорили, что она носит оборонительный характер. Проверка было решено провести по поручению президента Александра Лукашенко. До этого проверка сил реагирования в Белоруссии проводилась в мае.

Кроме того в октябре Александр Лукашенко объявил о включении всей армии Белоруссии в региональную группировку войск с Россией. По его словам, ее составят 70 тыс. белорусских и 10–15 тыс. российских военных.