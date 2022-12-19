В Казахстане при угрозе конституционному строю парламент сможет принимать законы за сутки

CentralAsia (KZ) - С нового года законы в Казахстане будет принимать мажилис, а документы, которые будут внесены правительством для того, чтобы оперативно реагировать на условия, создающие угрозы жизни и здоровью населению, конституционному строю и охране общественного порядка, депутаты смогут принимать в течение суток. В понедельник в ходе совместного заседания палат принят новый регламент работы парламента, который предусматривает эти и другие изменения.

«(Один из) блоков поправок касается немедленного рассмотрения законопроектов правительства, внесенных в парламент согласно части второй пункта 2 статьи 61 Конституции. Речь идет о законопроектах, внесенных в порядке законодательной инициативы правительства в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны», - сказал председатель комитета мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов.

Он отметил, что такие «чрезвычайные проекты закона» будут регистрироваться в мажилисе, а председатель палаты не позднее следующего рабочего дня должен созвать совместное заседание палат парламента.

«На совместном заседании с докладом выступает представитель правительства, после чего представляется слово депутатам для вопросов докладчику и выступлений в прениях. В случае необходимости для рассмотрения законопроекта может быть образована совместная комиссия палат парламента, что даст возможность депутатам вносить свои предложения и замечания по законопроекту. По итогам рассмотрения проект закона принимается большинством голосов от общего числа депутатов каждой из палат парламента. В случае, если голосованием не набрано установленное количество голосов, проект закона считается отклоненным», - объяснил процедуру Кожахметов.

Что касается конституционных законов, то их теперь парламент будет принимать только в двух чтениях. Причем копия законопроекта с момента поступления в мажилис в течение двух дней должна быть направлена в сенат.

«Для рассмотрения проекта конституционного закона в первом чтении председатель мажилиса созывает совместное заседание палат парламента, на котором проект обсуждается концептуально. С основным докладом выступает инициатор проекта конституционного закона, после чего выступают содокладчики от каждой из палат. Также представляется слово депутатам парламента в порядке очередности», - отметил депутат.

Он также уточнил, что при необходимости для подготовки проекта конституционного закона ко второму чтению может быть создана совместная комиссия палат парламента.

Третий блок изменений касается процедуры заслушивания парламентом доклада премьер-министра. Глава правительства также теперь будет отчитываться о деятельности кабмина и их решениях на совместном заседании палат парламента.

Кроме того, для приведения в соответствие со статьей 53 Конституции в регламент парламента вносится новая глава 4-3 о порядке рассмотрения парламентом предложений президента по конституционным законам.

Ранее, 16 марта в ходе совместного заседания палат президент Касым Жомарт Токаев высказал мнение о целесообразности изменить регламент работы парламента. В частности, ввести норму, предполагающую право сената только одобрять или не одобрять, а мажилису – принимать законы.

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