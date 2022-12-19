Макрон рассказал подробности разговора с Мбаппе после поражения Франции в финале ЧМ-2022

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал форварда национальной команды Килиана Мбаппе после поражения в финальном матче чемпионата мира с Аргентиной.

«Мбаппе — отличный игрок, но он молод, я сказал ему, что ему всего 24 года. Он стал лучшим бомбардиром этого чемпионата мира. Он уже был чемпионом, а теперь дошёл до финала. Мне так же грустно, как и ему. Команда заставила нас очень гордиться, в конце концов, мы проиграли футбольный матч. Это спорт», — приводит слова Макрона RMC Sport.

По его словам, французы сильно уступали по ходу первого тайма, но Килиан смог перевернуть игру.

«Мы сильно уступали после первого тайма. Такие камбэки уже случались, но это большая редкость в футболе. Потрясающе. То, что сделал Мбаппе, — необыкновенно, но в этом заслуга всей команды», — отметил президент Франции.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах. Их соперники в финале — французы — становились чемпионами мира в 1998 и 2018 годах.