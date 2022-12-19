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Кличко сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Киеве после ударов
Виталий Кличко
Виталий Кличко

CentralAsia (CA) -  После утренних взрывов в Киеве повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил в своем Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Энергетики и тепловики работают над тем, чтобы оперативно стабилизировать ситуацию с энерго- и теплоснабжением», — написал он.

В районе 7:00 по местному времени Кличко сообщал о нескольких взрывах в Соломенском и Шевченковском районах Киева. Позже он уточнял, что, по предварительным данным, пострадавших нет, на месте продолжают работать медики и спасатели.

О взрывах и работе ПВО в Киеве и области утром сообщали местные власти. Глава администрации Киевской области Алексей Кулеба заявлял, что область подверглась атакам дронов. Он призывал жителей оставаться в укрытиях, не фотографировать и не комментировать работу ПВО. Сигнал воздушной тревоги в ночь на 19 декабря срабатывал в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Винницкой областях Украины.

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