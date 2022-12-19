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Как сейчас выглядит сожжённое во время январских беспорядков здание акимата Алматы? Видео

CentralAsia (KZ) -  В Алматы продолжается восстановление здания городского акимата, которое подожгли во время январских беспорядков в Казахстане. Процесс восстановления показали на видео.

На записи с дрона запечатлен центральный вестибюль, большой актовый зал и лестничные пролеты. Судя по видео, в здании все еще идут черновые работы.

По данным пресс-службы акима Алматы, здание городского акимата полностью восстановят во II квартале 2023 года.

«Здание состоит из четырех павильонов общей площадью 3 363 065 квадратных метров. Проектом предусматривается восстановление фасадов, внутренней отделки с сохранением исторического облика здания», - сообщили в акимате в июне этого года.

Здание городского акимата Алматы подверглось нападению 5 января. Протестующие захватили, а затем подожгли его. Все, что было внутри, полностью сгорело. Напомним, что здание акимата Алматы было построено в 80-х годах, во времена Динмухамеда Кунаева. Оно относится к памятниками архитектуры, которые охраняются законом.

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