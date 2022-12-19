Музей ФИФА представил шарф сборной Монголии

CentralAsia (MNG) - На выставке «211 Culture. One Game» музея Международной ассоциации футбольной федерации /ФИФА/ был представлен шарф, символизирующий болельщиков сборной Монголии.
На выставке «211 Culture. One Game» представлены различные предметы, представляющие 211 национальных футбольных ассоциаций. В прошлом году Монгольская футбольная ассоциация отправила исторические символы МИД в музей ФИФА.
Директор музея ФИФА Марко Фаццоне сказал на выставке: «История, наследие и культура мирового футбола являются частью нашей миссии по представлению 211 ассоциаций-членов. Каждая ассоциация разделяет свою футбольную культуру, историю и опыт, которые объединяют болельщиков вокруг волшебства на поле».
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