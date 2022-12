Корвет королевского флота Таиланда затонул в Сиамском заливе

CentralAsia (CA) - Корвет королевского флота Таиланда HTMS Sukhothai (FS-442) затонул в Сиамском заливе. Об этом сообщает аккаунт флота в Facebook.

Корабль затонул в 23:30 по местному времени. Корвет патрулировал в 20 милях (около 32 км) от порта в районе Банг Сапхан (провинция Прачуапкхирикхан). Начался шторм, вода попала на электрическое управление корабля, что привело к потере управления и потере мощности. Волны захлестнули палубу корвета, он начал сильно крениться.

#PrachuapKhiriKhan #Thailand🇹🇭- Search and rescue operation underway for 31 crew members onboard the sinking Royal Thai Navy HTMS Sukhothai ship, 20 nautical miles off the coast of #BangSaphan District (📹กองทัพเรือไทย) pic.twitter.com/Asbr0WShwg