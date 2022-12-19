Корвет королевского флота Таиланда затонул в Сиамском заливе

CentralAsia (CA) - Корвет королевского флота Таиланда HTMS Sukhothai (FS-442) затонул в Сиамском заливе. Об этом сообщает аккаунт флота в Facebook.

Корабль затонул в 23:30 по местному времени. Корвет патрулировал в 20 милях (около 32 км) от порта в районе Банг Сапхан (провинция Прачуапкхирикхан). Начался шторм, вода попала на электрическое управление корабля, что привело к потере управления и потере мощности. Волны захлестнули палубу корвета, он начал сильно крениться.

#PrachuapKhiriKhan #Thailand🇹🇭- Search and rescue operation underway for 31 crew members onboard the sinking Royal Thai Navy HTMS Sukhothai ship, 20 nautical miles off the coast of #BangSaphan District (📹กองทัพเรือไทย) pic.twitter.com/Asbr0WShwg — CyclistAnons🚲 (@CyclistAnons) December 19, 2022

Для спасения экипажа был отправлен фрегат HTMS Kraburi. В момент, когда проводилась спасательная операция, корвет затонул. Поиск пострадавших продолжился и с утра с помощью самолета Dornier и вертолетоносца Seahawks.

По данным на утро 19 декабря, которые приводит флот в Twitter, удалось спасти 75 членов экипажа из 106, 11 человек госпитализировали.

HTMS Sukhotai был построен американской компанией Tacoma Boat Building в 1980-х годах. Он относится к классу Ratanakosin, у тайского флота есть еще один корвет этого класса — HTMS Ratanakosin.

Корвет имеет водоизмещение 960 т, в длину — 76,8 м, в ширину — 9,6 м, в высоту — до 4,5 м. HTMS Sukhotai оснащен американскими и европейскими системами вооружения. В носовой части расположена пара поворотных турелей, самая передняя огневая точка оснащена одной 76-миллиметровой итальянской палубной пушкой OTO-Breda, вторая турель имеет шведские автоматические пушки Oerlikon. Он может двигаться со скоростью до 24 узлов.