Глава МИД Узбекистана уточнил, почему Центральной Азии нужны «форматы с плюсами»

Владимир Норов

CentralAsia (UZ) - В ходе «круглого стола» на тему «Новый Узбекистан – надежный партнер в меняющемся и взаимосвязанном мире» министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов акцентировал внимание на развитии диалога в форматах «Центральная Азия плюс».

По данным МИД, сегодня встречи в формате «Центральная Азия плюс» проводятся с, Китаем, США, Германией, Италией, Индией, Республикой Корея, Японией, Россией, советом сотрудничества арабских государств Залива и Европейским Союзом.

«Данный механизм позволяет на регулярной основе обсуждать состояние и перспективы сотрудничества стран региона с ключевыми внешнеполитическими партнерами и организациями», – говорится в сообщении.

Глава МИД упомянул недавно проведенную в Самарканде первую международную конференцию «ЕС – Центральная Азия» по взаимосвязанности: «Глобальные ворота».

На ней были обсуждены актуальные вопросы продвижения устойчивой взаимосвязанности, выработки скоординированных мер в поддержку «зеленого» развития и восстановления от последствий пандемии.

«Формат «Центральная Азия плюс» служит укреплению и поддержанию регионального баланса, свидетельствует о нашей приверженности проведению выверенной, подлинно независимой политики, без вовлечения в различного рода разногласия», – отметил Норов.