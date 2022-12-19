ЕС намерен помочь облегчить зависимость Центральной Азии от России, — посол ЕС в Узбекистане

Шарлотта Адриан

CentralAsia (UZ) - Все направления сотрудничества Европейского союза с Центральной Азией нацелены на то, чтобы диверсифицировать экономики стран региона и облегчить косвенную зависимость от Российской Федерации. Об этом заявила посол ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан на встрече с журналистами 16 декабря.

В эти направления сотрудничества, в частности, входит экономическое развитие стран Центральной Азии, вопросы эффективного использования водных ресурсов и энергоэффективности, а также цифровизация, отметила посол.

Ещё одна сфера, которая имеет поддержку ЕС, — это региональное сотрудничество в Центральной Азии.

«Мы видим очень важную роль именно Узбекистана в центральноазиатском регионе, оцениваем его как драйвер, локомотив по налаживанию регионального диалога. Узбекистан интересуют не только вопросы безопасности его границ, но сотрудничество с соседними странами», — подчеркнула Шарлотта Адриан.

Посол также напомнила, что ЕС поддерживает центральноазиатские страны в их стремлении к свободе выбора партнёров. Об этом ранее говорил и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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«Мы хотим не эксклюзивности взаимосвязи Европейского союза и Центральной Азии, а именно обеспечить свободу выбора», — подчеркнула Шарлотта Адриан.

В Делегации ЕС напомнили, что сейчас сотрудничество с Узбекистаном в частности ведётся согласно Многолетней индикативной программе на 2021−2027 годы. На ее финансирование выделено 83 млн евро, в том числе 7 млн евро на поддержку развития гражданского общества и прав человека.

Работа в рамках программы ведётся по трём приоритетным направлениям: эффективное государственное управление и цифровая трансформация, инклюзивный и цифровой «зелёный рост», а также развитие «умного» и экологичного агросектора.

Ранее сотрудничество ЕС с Узбекистаном базировалось преимущественно на сельском хозяйстве, увеличение направлений совместной работы служит доказательством того, что Евросоюз расширяет партнёрство с Узбекистаном, отметили в Делегации ЕС.

«Эти направления сотрудничества — не что-то, что мы придумали или разработали самостоятельно. Это все — результат совместной работы с правительством, обсуждений о том, как, чем и по каким направлениям мы можем помочь», — подчеркнули в посольстве.