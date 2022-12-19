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43-метровая новогодняя елка в Ашхабаде оказалась самой высокой в странах СНГ

CentralAsia (TM) -  Главная елка Туркменистана, которую установили на площади рядом с культурно-развлекательным центром «Алем» в Ашхабаде, оказалась самой высокой в СНГ. Об этом сообщает ТурСтат.

Высота новогоднего дерева в Ашхабаде составила 43 метра, что на шесть метров выше елки, установленной в Ереване. Новогодняя ель в Ташкенте высотой 35 метров заняла третье место в рейтинге. В Душанбе высота елки — 30 метров, в Астане и Бишкеке — 25 метров. Самая низкая ель — в Кишиневе (20 метров). Главная новогодняя ель России, установленная на Соборной площади Кремля, — 27 метров.

Огни на новогодней ели Ашхабада зажгли 15 декабря. Для украшения дерева понадобилось шесть тысяч шаров и игрушек. На площади вокруг елки – световые арки и десятки фигур сказочных персонажей.

В прошлом году главная новогодняя елка Туркменистана высотой 38 метров также стала самой высокой в СНГ.

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