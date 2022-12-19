Минобороны РФ сообщило о занятых при наступлении на донецком направлении выгодных рубежах

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Российские военные заняли более выгодные позиции в ходе наступления на донецком направлении, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге.

«Артиллерийским огнем сорваны попытки противника провести разведку боем позиций российских войск в направлении населенных пунктов Спорное, Новгородское, Водяное, Ленинское и Невельское Донецкой народной республики», - сказал Конашенков.

По его словам, за сутки на этом направлении потери армии Украины составили: более 130 военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и три автомобиля.

«На купянском направлении в результате огневого налета российской артиллерии по скоплению живой силы и военной техники ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики уничтожено более 20 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля», - сказал представитель ведомства.

Он сообщил, что «на красно-лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ, сосредоточенным в районах Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской народной республики и в районе Серебрянского лесничества».

По словам Конашенкова, уничтожено четыре украинских диверсионных группы в районе населенного пункта Розовка (ЛНР).

«Общие потери противника на красно-лиманском направлении составили до 70 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа», - сказал он.

«На южно-донецком направлении огнем артиллерии и активными действиями российских войск нанесено поражение ротным тактическим группам 72-й механизированной бригады и 108-й бригады территориальной обороны ВСУ, предпринявших безуспешные попытки атаковать в районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка и Новоселка Донецкой народной республики», - сообщил представитель Минобороны РФ.

По его словам, в районе населенного пункта Никольское (ДНР) уничтожены две диверсионные группы ВСУ.

По данным Конашенкова, на этом направлении потери армии Украины составили: до 80 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три пикапа.

Нанесены удары по пунктам дислокации украинских войск в Херсонской области и ДНР.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены пункты временной дислокации подразделений 61 пехотно-егерской бригады, 124 бригады территориальной обороны, а также группы центра специальных операций «Юг» ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь Донецкой народной республики, Херсон и Велетенское Херсонской области», - сказал представитель Минобороны РФ.

Он сказал, что российские войска нанесли удары по 56 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 139 районах.

По словам Конашенкова, российская ПВО за сутки сбила восемь украинских беспилотников в ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган» в районах населенных пунктов Сладкое, Дебальцево Донецкой народной республики, Кременная Луганской народной республики и Любимовка Запорожской области», - сказал Конашенков.