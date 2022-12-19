экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Над Киевом сбили 18 из 23 дронов при утреннем обстреле. Один из них попал по объекту критической инфраструктуры
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Кличко сообщил о взрывах в Киеве

CentralAsia (CA) -  В понедельник утром, 19 декабря Киев атаковали 23 дрона-камикадзе иранского производства Shahed, 18 из них были сбиты. Есть попадание в объект инфраструктуры, сообщает Киевская городская военная администрация.

«За время воздушной тревоги в небе над столицей было зафиксировано 23 вражеских БПЛА. Наши силы обороны уничтожили 18 дронов», - говорится в заявлении.

Сообщается, что обломками дронов была повреждена проезжая часть в Соломенском районе, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе.

Есть попадание в объект инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия. Обошлось без пострадавших, отмечает КГВА.

Киевские власти утром 19 декабря сообщали, что российские войска атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com