Над Киевом сбили 18 из 23 дронов при утреннем обстреле. Один из них попал по объекту критической инфраструктуры

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CentralAsia (CA) - В понедельник утром, 19 декабря Киев атаковали 23 дрона-камикадзе иранского производства Shahed, 18 из них были сбиты. Есть попадание в объект инфраструктуры, сообщает Киевская городская военная администрация.

«За время воздушной тревоги в небе над столицей было зафиксировано 23 вражеских БПЛА. Наши силы обороны уничтожили 18 дронов», - говорится в заявлении.

Сообщается, что обломками дронов была повреждена проезжая часть в Соломенском районе, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе.

Есть попадание в объект инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия. Обошлось без пострадавших, отмечает КГВА.

Киевские власти утром 19 декабря сообщали, что российские войска атаковали Киевскую область дронами. Сработала система противовоздушной обороны. Позже стало известно, что в результате атаки в Киеве поврежден объект инфраструктуры.