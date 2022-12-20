Продуктивные коучинговые курсы WABC уровня 1 сажают семена будущего в Монголии и Шри-Ланке

CentralAsia (MNG) - Региональный офис ФИБА в Азии совместно с Баскетбольной ассоциацией Монголии (MBA) и Федерацией баскетбола Шри-Ланки (SLBF) успешно организовал курсы тренеров первого уровня Всемирной ассоциации баскетбольных тренеров (WABC) в Монголии и Шри-Ланке.

Курс в Монголии, проводимый инструктором WABC Ко Кун Теком, проходил с 5 по 10 декабря.

Төгсжаргал Самбуу, генеральный секретарь MBA, сказал: «MBA направлена на повышение квалификации наших тренеров, судей и всех участников нашего баскетбола. Мы очень рады, что региональное бюро помогает нам в этом».

«На прошлой неделе мы принимали WABC Level 1. Все тренеры монгольской лиги приняли участие в курсе. Я надеюсь, что наши тренеры поделятся своими новыми знаниями о баскетболе с игроками и другими тренерами. Мы очень благодарны региональному офису за поддержку».

Тренер Эрдэнэ Ариунболд, участник курса, сказал: «Для меня было честью участвовать в курсе. У монгольских тренеров была отличная неделя, потому что большинство тренеров профессиональных команд были включены в тренерскую клинику и учились, делились опытом друг с другом. Мы хорошо провели время и поговорили между нами, монгольскими тренерами по баскетболу».

Курс начался с аудиторных занятий, за которыми последовали занятия на корте, чтобы помочь участникам реализовать полученную информацию.

Курс в Шри-Ланке, проводимый инструктором WABC Миланом Котараком, проходил последовательно с 21 ноября по 3 декабря.

Генеральный секретарь Чандана Лиянагэ сказала: «Мы благодарим Региональное отделение за проведение программы. Было приятно видеть энтузиазм участников в обучении. Это семя, которое национальная федерация сажает сегодня и которое принесет плоды в ближайшие 3-5 лет».

Тренер Сусил Удукумбура, участница курса, сказала: «Мы многому научились во время курса, и теперь все мы полны энергии, чтобы лучше играть на корте».

Эти курсы являются частью постоянных усилий Регионального бюро по совершенствованию национальных федераций, в том числе тренеров, которые являются неотъемлемой частью баскетбольных игр.

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