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Монголия повысила учетную ставку до 13 процентов

CentralAsia (MNG) -  Центральный банк Монголии повысил базовую процентную ставку до 13 процентов. Это увеличение выводит учетную ставку на самый высокий уровень с конца 2017 года.

Повышение процентной ставки направлено на стабилизацию уровня инфляции в среднесрочной перспективе, поддержание относительной доходности монгольской национальной валюты тугрика и обеспечение как внутреннего, так и внешнего баланса экономики, заявил управляющий Банка Монголии Лхагвасурэн Бядран.

Согласно данным Центрального банка Монголии, в ноябре 2022 года годовая инфляция в Монголии достигла 14,5 проц.,в то время как в Улан-Баторе, где проживает более половины 3,4-миллионного населения страны, этот показатель вырос до 15 проц. Специалисты утверждают, что данный рост обусловлен увеличением цен на импортные товары.

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