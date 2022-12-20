Состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве с ЮНФПА

CentralAsia (MNG) - В рамках новой страновой программы, которая будет осуществляться совместно Правительством Монголии и Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в 2023-2027 годах, 15 декабря состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между организациями-партнерами-исполнителями и ЮНФПА. , 2022 г. в МИД.

В церемонии подписания соглашения о сотрудничестве приняли участие представители Министерства образования и науки, Министерства труда и социальной защиты населения, Министерства здравоохранения, Национального статистического управления, Национального комитета по гендерным вопросам, Национального комитета по правам человека и других соответствующих ведомств.

Новая страновая программа, реализуемая совместно правительством Монголии и ЮНФПА в 2023–2027 годах, будет направлена на достижение пяти стратегических результатов с помощью в размере 20,7 млн долларов США.

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