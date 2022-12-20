Делегация вступила с докладом на тему «Драгоценные металлы, камни и контрабанда алмазов в Монголии»

CentralAsia (MNG) - Делегации Комиссии финансового регулирования Монголии приняли участие в заседании ОЭСР.

Шестое заседание неформальной сети правоохранительных органов, занимающихся преступлениями, связанными с недропользованием, состоялось в Брюсселе, столице Бельгии, 15-16 декабря 2022 года.

Монголию на этой встрече, организованной совместно Организацией экономического сотрудничества и развития, представляли непостоянный комиссар Комиссии по финансовому регулированию Батхишиг Баасанжав и старший сотрудник отдела по борьбе с отмыванием денег Ивээл Гантулга. На этой встрече, организованной совместно Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирной таможенной организацией ( ВТамО) и Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН). Делегации Комиссии финансового регулирования Монголии выступили с докладом на тему «Драгоценные металлы, камни и контрабанда алмазов в Монголии» и поделились своим опытом по этой теме. Кроме того, с докладами и поделились своим разнообразным опытом выступили представители таких стран, как Нигерия, Новая Зеландия, Гана, Намби, Конго, Габон, Индия, Бангладеш, Австралия, ОАЭ, Нидерланды, Италия, США и Чили.

ОЭСР — международная организация, состоящая из 38 стран-членов, которая предоставляет платформу для сравнения политического опыта, поиска ответов на общие проблемы, выявления передового опыта и координации внутренней и международной политики своих членов.

Монголия эффективно сотрудничает с ОЭСР, перенимая передовой опыт других стран и улучшая правовую среду для торговцев драгоценными металлами и камнями. Ранее FRC виртуально участвовал в 5-м заседании Неофициальной сети правоохранительных органов по преступлениям, связанным с добычей полезных ископаемых, и выступил с программной речью о секторе DPMS в Монголии.

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