Монголия и Китай отмечают 60-летие подписания договора о границе

CentralAsia (MNG) - Монголия и Китай в среду отметили 60-летие заключения договора о границе.

«Монголия — одна из первых стран, установивших дипломатические отношения с Китаем и подписавших договор о границе путем дружественного диалога», — заявил посол Китая в Монголии Цай Вэньруй на церемонии открытия научной конференции, посвященной юбилею.

По его словам, договор является исторически значимым соглашением, заложившим прочный фундамент дружбы двух народов и политического взаимодоверия между двумя странами, открывающим перспективы для углубления всестороннего развития отношений между двумя странами.

Научная конференция была совместно организована Министерством иностранных дел Монголии, Министерством юстиции и внутренних дел Монголии, Главным управлением охраны границы Монголии и посольством Китая в Монголии.

В однодневном мероприятии приняли участие около 100 соответствующих официальных лиц, дипломатов и исследователей из двух стран.

Представленные учеными и исследователями темы «Историческое значение и результаты соглашения о границе между Монголией и Китаем», «Развитие приграничных портов, торгово-экономические отношения между Монголией и Китаем», «Историческое значение соглашения о границе между Монголией и Китаем».

Участники обсудили историческое значение и достижения договора, а также его место в двустороннем сотрудничестве между двумя соседями.

В тот же день в Министерстве иностранных дел Монголии прошла фотовыставка, посвященная подписанию договора.

Китай и Монголия подписали договор о границе 26 декабря 1962 года.

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