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Вышел спецвыпуск журнала ЮНЕСКО «Всемирное наследие» о природной красоте Монголии

CentralAsia (MNG) -  Министерство иностранных дел и Монгольская национальная комиссия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) совместно представили 5 объектов наследия Монголии, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО на журнале «Всемирное наследие» /World Heritage Review/.

Кроме того, готовится презентация для загрузки на платформу «Google Arts and Culture» журнала.

Это была значительная мера по продвижению Монголии за рубежом для возрождения экономики страны, развития туризма и привлечения инвестиций, в связи с объявлением правительством Монголии 2023-2025 гг. В рамках «Года посещения Монголии» объекты природного наследия Монголии, внесенные в список ЮНЕСКО, были представлены не только странам мира, но и международным организациям.

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