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Монголия и Турция выведут авиасообщение на новый этап

CentralAsia (MNG) -  Представители Министерства дорожного и транспортного развития и Главного управления гражданской авиации провели встречу и переговоры с представителями Главного управления гражданской авиации Турции.

Авиаперевозчики, назначенные обеими сторонами, будут выполнять до 7 рейсов в неделю по маршруту Стамбул—Улан-Батор и до 5 рейсов в неделю по маршрутам Анкара и Анталия.

Ранее право на выполнение полетов между двумя странами имел один авиаперевозчик, теперь же стороны договорились, что право на полеты будет иметь ряд авиаперевозчиков.

Авиаперевозчики двух стран будут организовывать полеты в третьи страны путем организации код-шеринг (code sharing) или совместного использования проездных номеров. Код-шеринг (code sharing) это соглашение между авиакомпаниями, позволяющее им использовать самолёты друг друга и, как следствие, увеличивать свои профиты.

Акционерное общество МИАТ и Turkish Airlines первоначально будут выполнять рейсы в Амстердам, Барселону, Брюссель, Рим, Франкфурт, Вашингтон, Чикаго, Вену, Варшаву и Цюрих в рамках код-шерингового соглашения, таким образом, по данным Главного управления гражданской авиации Монголии, можно путешествовать в такие страны, как США, по низкой цене, договариваясь о тех же договоренностях с другими странами.

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