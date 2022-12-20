Монголия становится одной из шести стран, присоединившихся к инициативе N4H

CentralAsia (MNG) - Монголия стала одной из шести стран, присоединившихся к Инициативе «Nature for Health Initiative» (N4H) для продвижения глобальных усилий по предотвращению пандемии. Советник президента Монголии по окружающей среде и экологическому развитию Батхуу Ням-Осор принял участие в параллельном мероприятии CBD COP 15 в Монреале, чтобы представить свои первые страны-партнеры: Эквадор, Гану, Монголию, Руанду, Вьетнам и Замбию.

Эти страновые партнеры будут работать с партнерами по консорциуму N4H, ведущими агентствами ООН, межправительственными организациями и группами гражданского общества в области окружающей среды и здоровья, чтобы снизить риск пандемий за счет предотвращения распространения зоонозных заболеваний на начальном этапе.

Зоонозные заболевания, такие как атипичная пневмония, лихорадка Эбола и Зика, возникают в результате ухудшения состояния окружающей среды, изменения климата, изменений в землепользовании, утраты биоразнообразия, животноводства, торговли и потребления диких животных. 75% новых инфекционных заболеваний человека возникают у животных, а затем передаются человеку, и эта цифра увеличивается из-за антропогенного давления.

Человеческие страдания и экономический ущерб от пандемий огромны: COVID-19 уже стал причиной более 6,5 миллионов смертей и стоил мировой экономике 13,5 триллионов долларов США. Цена профилактики оценивается лишь в небольшую часть этой стоимости – не более 1%.

В ходе параллельного мероприятия страны обсудили, как можно добиться профилактики, инвестируя в экологические факторы, лежащие в основе зоонозных пандемий, в первую очередь предотвращая их появление. N4H и ее страновые партнеры изучили, как преодолеть потенциальные барьеры и продвинуть глобальную рамочную программу в области биоразнообразия на период после 2020 года, которая в настоящее время обсуждается под эгидой CBD COP 15.

В рамках многостороннего трастового фонда N4H Министерство окружающей среды и туризма (Монголия) сосредоточится на улучшении координации между секторами охраны окружающей среды, сельского хозяйства, ветеринарии и здравоохранения, а также на раннем выявлении, профилактике и реагировании на болезни. которые могут передаваться от животных к человеку.

Правительство Монголии приступит к реализации этой инициативы в 2023 году в сотрудничестве с Обществом охраны дикой природы (WCS) и профилактической организацией «Единое здоровье».

15-е совещание Конференции Сторон (СОР-15) (Часть вторая) Конвенции о биологическом разнообразии, 10-е совещание Конференции Сторон, действующей в качестве Совещания Сторон Картахенского протокола по биобезопасности (CP-MOP10) (Часть вторая), и Четвертое совещание Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Нагойского протокола о доступе к генетическим ресурсам и совместном использовании выгод (NP-MOP4) (Часть вторая), проходит в Монреале, Квебек, местонахождение Секретариата КБР ООН, с 7 по 19 декабря 2022 г.

В этой встрече участвуют представители правительства во главе с послом Монголии в Канаде Ариунболдом Ядмаа, советником президента Монголии по вопросам окружающей среды и зеленого развития Батхуу Ням-Осор, а также представители гражданского общества и Министерства окружающей среды и туризма.

18 000 представителей, в том числе министры, заместители министров и послы более 180 стран, участвуют в 15-м заседании Конференции Сторон Конвенции о биологическом разнообразии.

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