Финансовая группа AРД начала сотрудничество со стартапом Tomyo edtech Монголии

CentralAsia (MNG) - Финансовая группа AРД и ООО Tomyo edtech начали сотрудничество. Сообщается, что в рамках этого сотрудничества они будут инвестировать в образование граждан и работать над распространением финансового образования. При этом пользователи Ard App могут совершать платежи на платформах TomYo Skills и Tomyo Lingo от TomYo Edtech через приложение, а также использовать услугу Pick n Pay для оплаты до 5 платежей без процентов и комиссий.

TomYo Edtech LLC работает над созданием первого сектора образования на основе технологий или сектора Edtech в Монголии, и с момента своего основания она продемонстрировала стремительный рост и успешно поставляет продукты для обучения навыкам и языку на основе технологий на потребительский и институциональный рынки.

TomYo Skills — это платформа с полными видеокурсами, профессиональными мастер-классами, а также веб-сайтом и приложением, где вы можете овладеть нужными навыками.

TomYo Lingo — это приложение для изучения языков с курсами для всех уровней из 5 языков, видеоуроками для всех уровней, вступительными тестами и официальной сертификацией.

TomYo Mentor — это комплексное приложение, в котором вы можете участвовать в мероприятиях по личному развитию, где вы можете получить онлайн-совет один на один от профессионального наставника по вашему выбору.

Финансовая группа AРД — это национальная финансовая конгломератная компания, которая инвестирует в финансовые и технологические компании в рамках своей миссии по созданию нации инвесторов и стремится увеличить доходность капитала своих акционеров за счет улучшения их положения, конкурентоспособности и ценности на рынке.

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