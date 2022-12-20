75-летняя монгольская женщина овладела английским ради своих внуков

CentralAsia (MNG) - «Чем больше человек узнает нового, тем моложе и здоровее он становится. Если вы будете сидеть сложа руки, думая, что ничему не научитесь, вы состаритесь и заболеете. Не быть слишком голодным и не есть слишком много, возможно, главный секрет моей физической легкости», — говорит 75-летняя П.Нансалжав.

Она начала пытаться выучить английский язык, потому что ее внуки выучили язык и должны были преподать им уроки, взаимодействуя с технологиями. Но сейчас она преподает английский своим внукам без трудности.

«Благодаря учебе в Германии более 10 лет, я хорошо учу английский. Когда сдаю тест на английском, и каждый раз, когда я получаю 83 балла, я даже впадаю в депрессию. Я всегда получаю больше, чем 93».

П.Нансалжав любит собирать миниатюрные книги. В настоящее время в его библиотеке более 600 миниатюрных книг. Но вместе с простыми стандартными книгами ее библиотека насчитывает более 1000 книг.

«Я собираю маленькие книги с 1974 года. Я собираю их при поддержке общественности. Многие книги приходят от друзей, семьи и братьев. Я не слышала, чтобы кто-то еще собирал такие маленькие книги в Монголии».

«Также, для вашего интереса, у меня есть миниатюрная книга бранных слов, которые матерятся немцы. Каждое слово имеет значение и пояснено картинками. Цена 96 марок».

Она никогда не устанет снова и снова перечитывать «Сокровенное сказание монголов». «Нам просто нужно прочитать нашу «Сокровенное сказание монголов». Нам нужно прочитать книгу в очень хорошем порядке, чтобы она стала для тебя знанием», — говорит она.

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