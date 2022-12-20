Власти Аргентины объявили 20 декабря выходным днем в честь победы на ЧМ-2022 в Катаре

CentralAsia (CA) - Власти Аргентины объявили 20 декабря национальным выходным, чтобы граждане могли встретить национальную сборную после победы на чемпионате мира — 2022 по футболу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выходной вводится указом, опубликованным на портале нормативных актов», — сообщил источник агентства в администрации президента.

Напомним, 18 декабря аргентинцы в финале ЧМ-2022 в Катаре переиграли сборную Франции. После первого тайма счет в матче был 2:0 в пользу Аргентины. Голами отметились Лионель Месси (с пенальти) и Анхель Ди Мария. Французы в первом тайме не смогли нанести ни одного удара в створ ворот Эмилиано Мартинеса.

На 80-й минуте «трехцветные» получили право на пенальти, который реализовал Килиан Мбаппе. Через минуту француз оформил дубль. Во втором дополнительном тайме Лионель Месси и Килиан Мбаппе отличились еще по разу.

В серии послематчевых одиннадцатиметровых точнее оказались южноамериканцы.

Для Аргентины этот титул стал первым за последние 36 лет.