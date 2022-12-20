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Токаев на этой неделе посетит с госвизитом Узбекистан
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21-22 декабря посетит с государственным визитом Узбекистан, сообщила пресс-служба главы государства.

«В ходе переговоров с президентом Шавкатом Мирзиёевым глава государства обсудит актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и транзитно-транспортного сотрудничества, а также взаимодействия в гуманитарной сфере. Кроме того, лидеры стран обсудят ключевые темы региональной и международной повестки», - проинформировали в пресс-службе.

По итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних договоров и соглашений.

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