В Монголии 17 дней продолжаются протесты

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CentralAsia (MNG) - Протесты в Монголии нацелены на политиков, которые обогатились, продавая уголь в Китай. Под следствием находятся 35 человек, в том числе бывший президент Баттулга Халтмаа. Добыча угля составляет 25% национального ВВП. Монголы хотят освободиться от мантии изоляции и беззакония.

В Монголии уличные протесты продолжаются уже семнадцатый день, они не только бросают вызов малоизвестному экспорту сырья, но и выражают решительное несогласие с коррупцией правящего класса страны.

По данным Авилгатай Тэмцэх Газар - АТГ (независимой антикоррупционной службы) в Улан-Баторе, под следствием находятся 35 человек, в том числе бывший президент Баттулга Халтмаа, за «добычу угля, транспортировку и закупку продукции и услуг за государственный счет», как утверждается. заместитель директора агентства М. Даваатогтох.

Власти открыли 22 дела для проверки 47 подозреваемых. Как пояснил Даваатогтох, 15 человек находятся под арестом, а 10 уже находятся в СИЗО.

Для ускорения процедур создана специальная рабочая группа. Проверяются все сделки, заключенные государственными компаниями, такими как Эрдэнэс-Таван-Толгой и Таван-Толгойская железная дорога, всего 633 дела в период с 1 декабря 2018 года по 1 декабря 2022 года.

Большая часть обвинений связана со взятками и одолжениями, позволившими нескольким лицам обогатиться за счет строительства железнодорожных путей для перевозки угля.

Кабмин Монголии принял решение взять под непосредственный контроль инкриминируемую железнодорожную ветку и поставить все причастные компании к «особому режиму» сроком на шесть месяцев. Между тем уличные протесты в центре столицы Улан-Батора не утихают, несмотря на несколько градусов мороза. Демонстранты обвиняют коррупционеров в том, что они довели всю страну до всеобщей деградации уровня жизни.

Создатель популярного мультязыкого сайта Jargal Defacto журналист Жаргалсайхан Дамбадаржаа сказал, что, «одной из основных причин протеста является внезапный всплеск инфляции в стране, и это не только уголь. Политики и их приближенные присвоили многие источники сырья, разделив землю вокруг Улан-Батора. Они прибегали ко всевозможным махинациям и грязным сделкам с «чингизскими облигациями», международными облигациями, по которым репортер провел множество разоблачительных кампаний, в результате чего «половина кредитов Банка развития Монголии оказалась ядовитой».

Также, по словам Жаргалсайхан, «четыре президента назначили судей в соответствии с принципом лояльности своим интересам», что фактически ослабило всю судебную систему Монголии. Судьи назначаются парламентом, а некоторые кандидатуры резервируются за президентом. «Люди увидели, что справедливости больше нет, равноправия нет, гнев копился несколько лет», — поясняет публицист. На фоне постковидной инфляции и ослабления тугрика, местной валюты, непрекращающиеся скандалы стали спусковым крючком для протеста, выведшего на улицы тысячи людей и молодых людей при общей численности населения 3,4 миллиона человек.

Добыча угля привлекла к себе основное внимание, так как на ее долю приходится 25% всего ВВП страны и 40% экспортной выручки. Еще 40% составляют медные концентраты, и все это идет в Китай, пользующийся благосклонностью чиновников, которые манипулируют государственным бюджетом, прикарманивая большие проценты без уплаты налогов.

Великий Государственный Хурал, парламент Улан-Батора, состоит из 76 депутатов, и журналисты-расследователи обвиняют как минимум половину из них в причастности к этой коррупционной схеме, в том числе в краже угля. Порожним регистрируется от 20 до 30 тысяч грузовиков в год, когда на самом деле они перевозят уголь, и это не результат случайности, а работа целой системы.

Следствие пытается установить масштаб всей торговли, сравнивая китайскую статистику с монгольской, и один факт - обвал тугрика по отношению к доллару за один год, а это почти 20%, при инфляции более 15%, а в среднем зарплата упала ниже 0.

Общественность и пресса призывают новое правительство раскрыть правду, в то время как подозреваемые пытаются всеми способами избежать осуждения. Монголы хотят освободиться от мантии изоляции и беззакония.

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