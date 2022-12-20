Сенатор: Россия оставит Европу без туркменского газа ради «экологической безопасности Каспия»

CentralAsia (TM) - Российский сенатор от Астраханской области Александр Башкин на сайте «Астраханских Новостей» опубликовал статью, в которой объяснил, почему Россия не даст согласие на возможное строительство газопровода из Туркменистана в Азербайджан через Каспийское море с целью дальнейшей транспортировки газа через Турцию в Европу.

Как уточнил сенатор, согласно документу по статусу Каспия, подписанному пятью прикаспийскими государствами, согласие на реализацию проектов, чувствительных в сфере экологической безопасности, должны давать все участники.

По словам Башкина, Россия не сможет дать согласие на строительство «в силу возможной угрозы экологической безопасности Каспийскому морю представляемой подводной частью газопровода». Сенатор заявил, что «изменение схемы распределения газовых потоков на евразийском континенте чревато разбалансировкой всего рынка газа и, в первую очередь, механизма ценообразования».

Башкин попытался успокоить туркменских партнеров, заявив, что им беспокоиться не стоит, так как Китай, Индия и Россия способны принять любые объемы добываемого в Туркменистане газа.

Башкин подчеркнул, что западные эксперты, которые «радостно потирают ладошки» и заявляют, что каспийский газопровод — это «ключ к освобождению Европы от так называемой зависимости от российского газа», «напрасно тратят на подобные заверения столь дефицитную сейчас в странах Европы энергию».

Отметим, что 14 декабря на территории туристической базы «Аваза» прошел саммит глав Туркменистана, Турции и Азербайджана, в рамках которого обсуждался вопрос транзита туркменского газа на европейский рынок через Азербайджан и Турцию. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страны должны начать работать над транспортировкой туркменского природного газа на западные рынки и привел в пример нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан и Южный газовый коридор, по которым топливо идет в Европу.

«Мы транспортируем каспийский газ в Европу по этому коридору, основой которого является Трансанатолийский газопровод. Теперь мы должны начать работать над транспортировкой туркменского природного газа на западные рынки аналогичным образом», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее, в июне текущего года, в Ашхабаде состоялся VI Каспийский саммит, в котором приняли участие лидеры пяти прикаспийских государств, в том числе президент России Владимир Путин. По итогам саммита лидеры стран-участниц приняли коммюнике о согласованных позициях по развитию сотрудничества в регионе и подтвердили приверженность принципам взаимодействия, которые были зафиксированы в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Идея строительства Транскаспийского газопровода обсуждается с 1996 года. Стороны то отказывались от реализации проекта, то обсуждали вновь. В октябре 2021 года ЕС вновь отказался от строительства газопровода, однако на фоне проведения Кремлем СВО на территории Украины и введением санкций в отношении РФ поставки туркменского газа в Европу, по всей видимости, вновь становятся актуальными.